新冠疫情在全球逐漸趨緩，有超過百年歷史的義大利郵歌詩達郵輪目前陸續已於歐洲地中海、愛情海、杜拜等地成功復航。隨著近日國際入境限制陸續開放，歌詩達郵輪布局亞洲，積極爭取台日韓多母港航線，促進在地觀光經濟。

歌詩達郵輪計劃調度有「眾神之船-海上的古羅馬」美名的「歌詩達莎倫娜號Costa Serena」，配合政府的郵輪產業及觀光復興方向，待國際郵輪航線開放，除了提供台灣客正宗的義式風情假期外，也有望能夠為臺灣帶來高質量的日、韓觀光客。

義大利歌詩達郵輪進入亞洲市場已邁入第十六年，疫情前在臺灣的航次及載客率都有穩定的成長，除了國人熟悉以基隆為母港的航次之外，也開發高雄母港航次，為臺灣觀光發展帶來多元性。隨著新冠疫情狀況逐漸明朗，各國陸續解禁入境限制，紛紛規劃回復旅遊產業振興在地經濟。歌詩達郵輪啟動亞洲航線的佈局規劃，看好台、日、韓多母港國際航線，預期將為三地帶來良好的觀光經濟復甦條件。

同時，歌詩達郵輪協同公衛專家因應在地主管機關最新的防疫規範與條件，積極提升符合規範的船上、船下防疫整合，亦配合政府規劃郵輪帶動在地觀光產業的策略，提出增聘在地工作人員，期望能在亞洲國際航線啟動後與臺灣攜手走新冠出陰霾。

歌詩達莎倫娜號重達114,500噸，最大載客量高達3,780位，整船的靈感來自於浪漫神秘的古羅馬希臘神話為主題，從眾神之神的宙斯、太陽神阿波羅、穀類女神瑟瑞斯、愛神邱比特等神話故事意象都融合在莎倫娜號的細節，無論是大堂、劇院、水療中心、酒吧、餐廳、甲板，無處都帶有濃烈的義國藝術風情，預計將帶給國人有別一般的義式海上郵輪體驗。