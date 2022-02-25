俄烏開戰第二天，台股無畏國際情勢不穩，開盤上漲逾百點，即使10點左右翻黑，但獲得低接買盤進場拉抬再度翻紅漲逾百點，不過尾盤受到明晟（MSCI）季度調整，漲幅收斂，終場收在17652.18點，漲57.63點，成交值為3864.95億。

即使昨天（24日）台股重挫逾460點，但受到美股三大指數強勢收紅，台股也獲得買盤支持，航運三雄長榮、萬海及陽明漲1至2%，權值股台積電收在平盤604元，聯發科漲逾2%收在1085元，鴻海漲近1%收在103元。

至於俄烏開戰對台股的影響，康和證券投資總監廖繼弘認為，最首要的關鍵是這場戰爭何時能結束及美股必須先止穩，台股部分為台積電要守住600元及年線，因2020年疫情反彈以來，台積電均穩住年線之上，雖有短暫跌破，但很快就站回，同時17,500點及17,000點這兩個關鍵點位，若持續失守，不利台股。