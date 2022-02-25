普丁發狠攻打烏克蘭玩真的，美歐強權國家暫無出兵援助計畫，美國總統拜登再祭第二波經濟制裁，美股道瓊道指數表現戲劇化，狂瀉逾850點後翻紅，收漲92點，終場四大指數全數收紅，台股開盤勁揚逾80點後持續拉高，一度上漲142點，指數最高達17737.32點，隨即震盪壓低、漲幅快速收斂，主要因市場擔憂俄國曝險部位大，金融股調節壓力沉重，加上美期指開跌，衝擊指數翻黑，指數最低觸17554點後回穩，10點後再度翻紅，現階段市場信心疲軟，短線建議觀望，靜待烏俄危機落幕。

電子權值股表現上，台積電(2330)小漲震盪開出，力守600元大關，早盤後回到平盤位置，聯電(2303)開高走揚，目前漲逾1%。鴻海(2317)於平盤附近震盪、大立光(3008)小跌，面板股群創(3481)、友達(2409)、彩晶(6116)早盤後也均回到平盤附近。

今日電子族群IC設計題材股強勢，智原(3035)今年營收50%起跳，帶動股價直奔漲停；瑞鼎(3592)也因去年配息率8成題材加持，逆勢走揚逾7%。

戰爭題材下，原物料概念受資金青睞，鋼鐵股有新鋼(2032)強勢攻頂，燁興(2007)大漲逾8%，彰源(2030)、中鴻(2014)、大成鋼(2027)漲幅落在3至5%以上不等。

拜登對俄羅斯祭出第二波經濟制裁，市場擔憂金融股對俄國曝險部位大，華南金(2880)、富邦金(2881)、國泰金(2882)、兆豐金(2886)、台新金(2887)、永豐金(2890)、中信金(2892)等跌幅在1%~2%。

GIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，昨日台股重挫，主要反映原本市場預期不開戰但事與願違，以及市場傳出台灣處境應以烏克蘭作為借鏡等因素，不過，回顧歷史，戰爭對台股的反應多屬短期影響，且就本次觀察歐美大國對於俄羅斯的態度，不至於演變為東西方強權對抗的混戰，只要戰爭未持續擴大，並未波及全球經濟成長，預期台股急跌後將出現一波V型反彈，目前可先視指數能否止穩於前波低點。

葉獻文認為，只要俄烏戰爭不再惡化為強權國間的戰爭，包括台股在內的全球股市未來有望止跌彈升，建議投資人近期若遇到指數拉回，不妨透過逢低分批布局方式，才不會錯過未來的止跌彈升行情。

另外，MSCI(明晟)最新季度成分股及權重調整結果將於今(25)日收盤後生效。其中全球標準指數台灣成分股新增元太(8069)，剔除緯創(3231)；至於台股在「MSCI全球新興市場指數」及「MSCI亞洲除日本指數」權重遭調降，在「MSCI全球市場指數」權重則調升，權重二降一升。