鴻海(2317)旗下鴻華先進自主開發的電動巴士MODEL T，今（3）日正式交付三地集團旗下高雄客運，象徵首款電動車正式上路。初期目標數量30輛，將加入高雄24區公車路線，後續配合政府2030年市區公車電動化的營運需求交付，攜手在地打造綠色智能交通生態系。

鴻海董事長劉揚偉表示，今天是鴻華先進投入電動車產業以來最重要的里程碑之一，MODEL T無論概念、設計、製造均在台灣，超過65％零組件皆由MIH聯盟成員和台灣供應商提供，高雄為MODEL T首站，未來將結合鴻海集團全球電動車產業布局陸續開展。

MODEL T作為鴻華先進首款自主研發的商用車，在動力性能、續航能耗、造型、安全配備等皆優於市場，並率先全台搭載內輪差警示系統。安全性除滿足美國聯邦運輸管理局法規標準，並在車輛測試中心（ARTC）完成20萬公里加速耐久、1000小時以上的剛性強度測試。

因應高雄當地公共交通需求，鴻華先進此次交付的MODEL T搭載300度車用電池，並提供客製化內裝，未來將以車聯網為基礎，把MODEL T作為市民服務平台，從智慧交通、生活、娛樂等不同需求，打造成為智慧城市不可或缺的公共運輸工具。

三地集團執行長鍾育霖表示，MODEL T是集團加快推動零排放公共交通的開始，將傾全力串連旗下各事業體，透過積極發展中的綠能光電、能源儲備、電車充電及綠電憑證等具體行動，持續投入資源打造綠色交通的新能源世代。