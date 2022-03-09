MOS摩斯漢堡為了提共更完善的會員服務，將於3月12日生日慶推出MOS Order App「MOS安心取溫馨送」新功能，「MOS安心取溫馨送」最大的特色是提供會員各式商品的量購優惠，更提供會員方便將取貨票券轉贈及接收的分享的功能。手機持有取貨票券的會員，可以享受隨時、隨地、隨店在全台直營店鋪取貨零距離的體貼服務。

MOS摩斯漢堡自2012年開發MOS Order App，為台灣最早推出行動訂餐App的速食業者，2016年推出摩斯二代卡並導入App的虛擬卡，至今已累積達百萬會員，摩斯全台店鋪303家，各縣市及外島金門、澎湖亦都設有直營店。因應網路消費以及數位轉型趨勢，MOS摩斯漢堡致力於運用智慧科技提昇服務品質，讓顧客享受新科技的服務體驗，消費者在任何時間以及地點，有需求就可以使用手機至App安心取專區訂購，除了滿足大量使用，也可以透過Line轉發分享給親朋好友，就近至店鋪換取商品，預計帶動新的會員成長數以及整體來客數。

MOS安心取溫馨送」四大主打特色為1.優惠買、2.慢慢用、3.溫馨送、4.方便取，優惠買為摩斯漢堡的會員可以在安心取專區，享用眾多活動最低5折優惠！慢慢用是顧客能以優惠價格購買，慢慢使用，依商品性質而有不同的取貨期限。溫馨送在各種場合任何時機，透過手機Line可以方便且快速地轉贈碼寄送給身旁或遠方的家人、親友、同事、情侶、任何Line得到的對象。方便取為只要加入會員，任何人都可以使用Line收到的轉贈碼取得優惠票券，到全台直營摩斯漢堡取貨享用。

MOS安心取溫馨送」提供量購優惠的內容包括MOS Cafe'、紅茶、漢堡、點心及各項適合送禮的商品，在312生日慶活動期間3/11至4/30在安心取購買經典的紅茶及摩斯咖啡，就可以享受買31送31杯及買50杯送50杯，買百杯送百杯的半價優惠，還有各式摩斯蒟蒻、咖哩等禮品。