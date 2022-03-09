美系外資對鴻海(2317)出具最新報告，雖鑒於成本增加而調降2021～2023年獲利預期，將目標價自168元降至145元，但看好鴻海在蘋果及雲端伺服器等核心業務實力持續，配合電動車製造作為新動能、6％的股息殖利率和估值偏低助攻，為良好的防禦標的，維持「加碼」評等不變。

鴻海股價1月初觸及111元高點後拉回震盪，昨（8）日受大盤重挫拖累下探100元關卡支撐。今（9）日開高小漲0.99％至102.5元，早盤持穩盤上，相較大盤強彈表現溫吞。三大法人本周迄今合計賣超3萬8140張。

美系外資預期，鴻海今年約取得68％的蘋果iPhone組裝訂單，雖較去年76％下滑，但與2018～2020年的63～69％相當。由於比較基期高，預期今年蘋果相關營收貢獻將年減3％、維持約近60％左右水準。

而鴻海雲端伺服器產品去年前三季營收占比自前年同期的17％顯著提升至23％，美系外資看好美國雲端服務供應商（CSP）客戶訂單比重提升及零組件供應改善，將推動鴻海今年企業產品營收年增18％。

不過，為反應原物料成本上漲及疫情相關物流、產能重分配等供應鏈中斷影響，美系外資將鴻海2021～2023年獲利預估分別調降2％、5％和6％，預期今年毛利率僅提升至6.4％，低於預期的6.8％，後續將觀察有利的產品組合變化和規模經濟優勢能否減輕部分壓力。

電動車製造業務方面，隨著首款電動巴士專案已於3月啟動、電動皮卡專案預計下半年量產，美系外資看好鴻海今年汽車電子營收將倍增至200億元。由於相關計畫均正向進行，看好電動車製造業務將成為營運長期成長動力，尤其是美國、東協和中東市場的擴展。

而相較於加權指數年初迄今已下跌8％，鴻海股價僅下跌2％。鑒於業務發展穩健、6％的股息殖利率及目前本益比估值僅9.4倍，落於3年估值7～19倍的低檔，美系外資認為面對近期的市場波動及低本益比，屬於防禦型的鴻海目前風險報酬具吸引力。

整體而言，美系外資認為鴻海透過自動化和供應鏈管理提升營運效率，進而提高毛利率。由於雲端運算需求增加，營收成長由企業產品帶動，而智慧手機營收及市占率至少在未來2～3年應可維持穩定。

此外，鴻海Foxconn 3.0轉型升級計畫目標掌握電動車生產商機，其次是數位醫療及機器人。美系外資預期，鴻海將透過硬體製造技術專長，順應電動車滲透率持續提升趨勢，長期推動顯著的營收及獲利貢獻，目前股價估值仍具吸引力。