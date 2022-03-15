股王持續落難!矽力-KY(6415)今開盤再度殺到跌停，跌破3000元大關、鎖住跌停價2770元，另外，觀察到股后信驊(5274)股價也弱勢走跌，但跌勢不若股王慘烈，早盤跌幅約2%，股價在2600元附近震盪，換言之，股王、股后恐將會有一場近身戰。

第一季為傳統消費淡季，矽力-KY儘管消費型筆電、電視、面板需求下降，但電源管理晶片(PMIC)供給仍緊缺，客戶拉貨力道仍強，其他產品包含汽車、資料中心、SSD等需求還不錯，目前上半年 晶圓代工廠產能還是吃緊，不過隨著晶圓廠產能逐步開出，預計下半年供需情況會逐步好轉，特別是新產品取得更多產能支援。

矽力-KY首季因晶圓代工售價調漲，毛利率恐將會受到影響，但消費性佔營收比重降，有利支撐毛利。法人預估，矽力 -KY首季營收恐有個位數季減，但獲利將相較去年第四季成長。

矽力-KY今年成長動能來自車用、伺服器與5G基地台。雖然汽車電子貢獻營收比重目標較原先慢。但矽力-KY也爭取到許多車用新客戶，汽車電子整體放量非常快，矽力-KY期望2022年汽車電子營收比重將自2021年的1%，提升至3~5%。

矽力-KY去年營收、獲利同寫新高，每股大賺61.51元，只是，董事會通過每股擬配發現金股利18元，換算配發率僅29%。法人就點出，KY公司營運主體在國外，雖然股利所得具有高免稅額，但許多營運地在新興市場國家，資本出入受到管制，如大陸及東南亞等國，因此資金無法如期匯回台灣，會影響到公司的股利政策。

另外，矽力-KY董事會也通過擬修改公司章程，將普通股每股面額10元變更為2.5元，代表資本額不變情況下，發行總股數將自9468萬股，變更為3.787億股，在外流通股數將為現有的4倍，可望增加股票流通性，此次面額變更案在5月27日股東會提報，通過後再經由主管機關核准，決議變更面額日期。