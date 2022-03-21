GIS-KY深圳廠21日全面復工 11:132022/03/21 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 觸控面板廠GIS-KY業成旗下深圳廠14日原配合當地政府防疫要求停工，經全員普篩之後，21日公告依深圳市發布之最新通知，深圳廠於3月21日起恢復生產運營。 業成表示，公司將持續配合當地政府防疫政策，加強各項防疫措施並進行嚴格控管，以確保員工安全與健康。先前公司調配成都廠等其他廠區生產出貨，因此，此次停工對於公司財務業務無重大影響。 特斯拉上海廠 傳停工2天 《鋼鐵股》去年EPS 大成鋼轉正、大國鋼攀高 #GIS-KY #深圳廠 #業成 #配合當地 #停工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 深圳廠停工 GIS-KY：啟動異地備援生產 13:032022/03/14 財經 《電腦設備》奇鋐去年每股賺8.21元 陸廠復工、Q1安啦 16:192022/03/18 財經 深圳廠揮別停工陰霾 奇鋐：已三分之一復工 19:072022/03/18 財經 傳特斯拉上海工廠 16日起停工兩天 17:422022/03/16 財經 《熱門族群》散熱廠力甩陸「封」災 奇鋐喜獲甘霖 12:182022/03/18 財經 東莞跟進升級封控 昆山台廠淡定 04:102022/03/16 焦點新聞 桂盟深圳廠區提前復工 早盤股價回神 12:062022/03/18 財經 新客戶加入 奇鋐營運添翼 04:102022/03/19 證券．權證 法人持續賣超 美利達股價創波段新低 12:222022/03/16 財經 成霖、環科、映興旗下深圳廠 配合當地防疫 14日起暫時停工 15:132022/03/14 財經 《電纜股》深圳停工 艾美特-KY：與外銷客戶協商延後交貨 07:472022/03/15 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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