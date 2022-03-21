觸控面板廠GIS-KY業成旗下深圳廠14日原配合當地政府防疫要求停工，經全員普篩之後，21日公告依深圳市發布之最新通知，深圳廠於3月21日起恢復生產運營。

業成表示，公司將持續配合當地政府防疫政策，加強各項防疫措施並進行嚴格控管，以確保員工安全與健康。先前公司調配成都廠等其他廠區生產出貨，因此，此次停工對於公司財務業務無重大影響。