大陸因疫情再起封城停工、物流不順，市場擔心恐衝擊散熱廠3月營收，雙鴻(3324)、奇鋐(3017)及泰碩(3338)近期股價弱勢，廠區不在封城範圍的雙鴻表示，現在問題在物流，封城一週影響不大，待客戶及供應商復工後努力追回；日前公告停工的奇鋐評估，若停工一週內影響不大，東莞廠區停工的泰碩表示，預計短期將造成延後出貨，在逢低買盤進場下，奇鋐盤中股價擺脫利空止跌翻紅。

大陸深圳、東莞接連宣布封城，波及電子產業供應鏈，散熱廠奇鋐、泰碩、動力-KY公告配合政策停工，雙鴻及建準雖然廠區不在封城地區，但供應商及客戶亦有在封城範圍內，掃到市場颱風尾，近期股價相對弱勢，遭逢外資及投信賣壓的奇鋐及雙鴻早盤股價探低，泰碩也跟著走弱。

雙鴻廠區未在此次封城的深圳及東莞地區，生產未受到影響，不過，雙鴻部分客戶及供應商封城停工，且各地物流時間拉長，雙鴻初步評估，若封城在一週內影響不大，待客戶及供應商復工後，將全力出貨追回。

奇鋐日前公告奇宏電子(深圳)公司及深圳興奇宏科技公司配合當地政府對新冠肺炎疫情實施封閉式管理要求，自111年3月14日停工，確切復工時間待政府通知；奇鋐表示，公司海外庫倉庫存尚可滿足客戶之短期需求，各廠區產能將互相支援以力求滿足客戶需求，初步評估若停工期間在一週內對本公司財務業務尚無重大影響。

泰碩東莞泰碩電子有限公司配合當地政府防疫工作，即日起暫時停工，實際復工時間待當地政府通知；泰碩表示，公司與客戶及供應商密切聯繫，調整進出貨排程；因產業鏈受到影響，預計短期將造成延遲出貨，3月營收將略受影響，惟對全年之財務業務尚無重大影響。