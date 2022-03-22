東方航空一架波音737客機昨天下午在廣西梧州藤縣發生墜機事故後，中國今天（22日）原定的1萬1800個航班中，約有74％被取消，大部分是北京和上海之間的航班。

新加坡《聯合早報》引述美媒消息指出，據中國航空數據公司飛常準（VariFlight），雖然在新冠疫情的影響下，中國航空業已受到嚴重打擊，但是今天航班取消的比例仍達本月初的兩倍。

今天從上海虹橋機場飛往北京的35個航班中，只有5個航班有正常運行，其他航班都被取消；從北京到上海的34個航班中，也只有5個航班被安排運行。