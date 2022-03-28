上海封城 王美花：廠商出貨可能有些影響 09:192022/03/28 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經濟部長王美花(圖／吳靜君攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸上海疫情爆發，宣布今凌晨封城，經濟部長王美花今日表示，工業局聯繫相關廠商，出貨可能有一些影響。 王美花今日到立法院經濟委員會業務報告，外界關心上海疫情爆發，王美花說，上海短期、分區封城，工業局已經跟相關業者聯繫，廠商反應還沒有太大的影響，出貨可能會遭受到一些影響。 至於大潭電廠爆發移工確診的部分王美花表示，主要是發生在比較外圍排水口的興建工區，是新建的工區，與大潭操作、8號、9號工區不一樣，對於供電、相關電廠新建工程沒有影響。 #王美花 #影響 #出貨 #工區 #廠商 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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