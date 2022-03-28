中國大陸上海疫情爆發，宣布今凌晨封城，經濟部長王美花今日表示，工業局聯繫相關廠商，出貨可能有一些影響。

王美花今日到立法院經濟委員會業務報告，外界關心上海疫情爆發，王美花說，上海短期、分區封城，工業局已經跟相關業者聯繫，廠商反應還沒有太大的影響，出貨可能會遭受到一些影響。

至於大潭電廠爆發移工確診的部分王美花表示，主要是發生在比較外圍排水口的興建工區，是新建的工區，與大潭操作、8號、9號工區不一樣，對於供電、相關電廠新建工程沒有影響。