兩岸新冠肺炎疫情同步升溫，上海宣布分區分批「封控管理」，使台股今（28）日開低重挫308.29點至17368.66點，權王台積電(2330)開低後大跌18元至580元、跌幅達3.01％。不過，投顧法人認為短期半導體廠多有配套，對產業影響有限。

上海為電子代工（EMS）、晶圓代工、封測、電動車生產重鎮，亦是主要進出口海港。上海近期Omicron確診病例激增，上海市政府宣布將分界、分批採取「封控管理」實施核酸篩查，為繼西安、蘇州和深圳等工業中心出現類似停工後的新風險。

在上海設有8吋晶圓廠的台積電表示，一切遵照當地政府防措施，目前不影響上海松江廠生產。在上海設有8吋及12吋晶圓廠的中芯國際，目前維持生產和營運正常，華虹半導體目前亦維持全面營運。

上海此次管控不包括領導半導體公司的工廠和辦公室所在的鄰近高科技園區，但受到限制的住宅區影響園區工人上班，部分企業已暫停一些業務，人們儘可能在家工作。不過，投顧法人認為，中國大陸封城經驗多，目前來看封城時間尚屬有限，影響不大。

投顧法人認為，半導體廠內無塵室等級高，且從業人員都穿著無塵衣，本就能發揮隔離病毒效用。而晶圓廠均為24小時生產，有一定人員留守，因此雖然封城但晶圓廠不停產，只要交通不中斷，仍可提供產出。

投顧法人指出，疫情發生近2年來，半導體廠並非第一次面對封城，大都有配套措施，即使短期有影響，但恢復正常生產速度快，對產業影響有限。不過，若停工時程過長，屆時最嚴重狀況就是供應鏈再出現長短料問題，影響終端出貨。