通膨問題成為市場關注焦點，鴻海(2317)董事長劉揚偉認為，雖然集團受通膨間接影響低，但恐直接影響客戶低階產品銷售，因此「大家都要注意」。而近期國際鎳價飆漲，對電池成本影響約逾1成多，但主要影響三元電池，對磷酸鋰鐵電池的長期影響則有限。

2022年智慧城市展台北場今日開幕，鴻海旗下鴻華先進攜手大都會客運，於展覽期間以電動巴士Model T提供接駁服務。今日下午於北市府策展的「台北願景館」舉行啟航儀式，首班車次由劉揚偉邀請台北市長柯文哲副市長黃珊珊、大都會客運主管等人試乘體驗。

鴻海表示，此次展場接駁由鴻華先進攜手大都會客運及裕電能源共同進行，後續與市府及業者協議，將在大都會客運22路線試運行。柯文哲表示，目前在8條路線已有98輛電動公車行駛，預計2030年前全面改為電動公車營運上路。

劉揚偉會後受訪時指出，Model T的軟硬體約65％由MIH聯盟會員廠商提供，包括電池、電機、電控等三電系統，預期至2024年約90％零組件將由台灣廠商提供。而近期國際鎳價波動影響電池成本約1成多，主要影響三元電池，對磷酸鋰鐵電池的長期影響則有限。

劉揚偉表示，集團將在高雄打造電動車磷酸鋰鐵電池一條龍生態系，今年科技日再推出2款新車型。除了Model T已交車上路、Model C休旅車預計明年上半年量產外，Model E轎車則預計後年初量產，先以台灣品牌車廠為主要客戶，亦規畫與國外品牌車廠合作。

展望2022年景氣，劉揚偉表示鴻海集團審慎樂觀，但仍須留意通膨變數，表示「大家都要注意」。雖然集團主要賺取組裝代工費（MVA）和管理財，受通膨間接影響低，但通膨恐直接影響客戶低階產品銷售，對高階族群的消費力影響則有限。