美國聯準會(Fed)鷹派消息緩和，加上油價回落，金融股、科技股、大型成長股回神，那指上漲近2%領頭，周二美股四大指數續彈收紅。台積電(2330)、國泰金(2882)、萬海(2615)分率電金傳齊揚，周三台股開漲21.91點報17581.62點，台積、世界、面板雙雄、三大科學園區營運不受花東地震影響，台積電、聯發科上攻助資金回流科技股，大盤最高達17738.69點、上漲178.98點，重返半年線關卡。

截止上午10:45，加權指數上漲163.45點或0.93%，報17723.16點；櫃檯指數上漲2.56點或1.19%，報217.35點。

台積電、聯電、日月光ADR周二齊步走揚，台積電早盤開高走高，最高達590元，收復月線585元，上漲7元或1.2%，市值增加1815億元，攀高至15.29兆元。日月光投控(3711)、鴻海(2317)、大立光(3008)股價亦漲約1%，股王股后矽力-KY(6415)、信驊(5274)均漲逾2%。聯發科(2454)傳出搶下三星大單，股價勁揚領漲半導體族群，資金回到電子股，成交比重一度回升到六成，而航運成交比重則大降16.56，一成占比失守。花蓮規模6.6強震，晶圓雙雄、面板雙虎友達(2409)、群創(3481)、太陽能電池廠茂迪(6244)皆表示，部分機台一度中斷，但對營運沒有影響，面板雙虎守住紅盤。

電池模組廠AES-KY(6781)去年獲利創高大賺三個股本，擬配息15元現金股利，配發率49.7%，早盤股價勁揚高點達1335元；聯德(3308)、聯昌(2431)漲停亮燈，電子零件躍居上市漲幅冠軍。金融、航運、電子也皆漲逾1%。航運中，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)最給力，貨櫃的萬海(2615)、陽明(2609)也漲逾1%。新唐(4919)、同欣電(6271)基本面撐腰，股價同樣飆風，華立(3010)股價重返110元大關。先前熱門的鋼鐵股周三則翻黑暫跌，龍頭股中鋼(2002)40元關卡難收下。

台新投顧指出，美國聯準會如預期升息一碼，台灣央行也跟進升息一碼，日後美國聯準會官員的鷹派言論與俄烏談判的進展持續影響著市場，惟影響的程度維持遞減，加權指數近日的波動也明顯降低。而大盤面對下彎的季線與月線，將須時間消化3月初跳空下跌的賣壓，預期指數近期走勢將於年線附近小幅區間震盪，操作仍建議多留意績優股。第一金投信則認為，國際緊張情勢完全沒有走向互相克制的舒緩跡象，甚至更為惡化，在賣壓尚未停止前，台股恐有再向下修正的壓力。

群益投顧提到，針對3月7日空方缺口反壓，大盤量縮格局難一次通過上檔，大盤預期在缺口和年線之區間箱型整理，但盤面個股表現和交投氣氛有明顯起色。籌碼穩定中小型股容易出線、創波段新高者眾多「盤整出飆股」。群益投顧建議，逢大盤壓回換強勢股偏多操作，可關注投信季底換股動作、高殖利率題材。