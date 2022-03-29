半導體檢測分析廠宜特(3289)2021年營運受疫情及晶圓供給吃緊逆風影響而轉弱，歸屬母公司稅後淨利1.79億元、年減31.43％，每股盈餘2.02元。由於帳上尚有待彌補虧損，董事會決議不分派股利，將於6月14日召開股東常會。

宜特2022年2月自結合併營收2.84億元，僅月減0.54％、年增達39.96％，累計前2月合併營收5.7億元、年增達23.99％，雙創同期新高。展望後市，在檢測分析訂單能見度提升、晶圓薄化業務持續回流帶動下，今年營運展望維持樂觀。

宜特自16日起實施庫藏股，預計至5月15日間於34～74元區間買回5千張，帶動股價自45.8元的5個月低點穩步回升。今（29）日持平開出後上漲2.4％至55.4元，回升至近4個月高點，早盤維持約1％漲幅。三大法人昨（28）日小幅調節賣超91張。

宜特董事會通過2021年財報，合併營收創32.13億元新高、年增5.62％，惟營業利益1.88億元、年減16.96％，毛利率24.95％、營益率5.87％，低於前年27.57％、7.46％。歸屬母公司稅後淨利1.79億元、年減達31.43％，每股盈餘（EPS）2.02元、低於前年2.8元。

以此推算，宜特去年第四季合併營收創8.77億元新高，季增7.51％、年增13.78％，營業利益0.64億元，季增達77.21％、年增達1.59倍，登近7季高點，毛利率25.92％、營益率7.3％，優於第三季22.88％、4.43％及前年同期24.33％、3.21％。

不過，受業外較第三季顯著由盈轉虧影響，宜特去年第四季歸屬母公司稅後淨利0.33億元，季減達38.8％、降至全年低點，但仍年增2.19％，每股盈餘0.42元，低於第三季0.6元、優於前年同期0.35元。

宜特因疫情升溫導致檢測分析接案進度遞延，晶圓薄化業務受客戶欠缺晶圓產能影響，去年營運表現偏弱。去年第四季獲利雖受業外拖累，但在可靠度分析及故障分析接單回溫、晶圓薄化業務訂單回流挹注下，本業營收及獲利表現已見明顯回升。

為改善財務結構暨充實營運資金，並掌握資金募集時效性，宜特董事會決議私募發行普通股案，於7000張額度內辦理現資私募普通股，擬請股東會授權董事會自股東會決議通過日起一年內一次辦理，且訂定實際發行價格時不得低於參考價格8成。