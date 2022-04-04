IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)受惠工作天數恢復、新增產能開出，2022年3月自結合併營收雙位數「雙升」至52億元，為僅次於1月52.4億元的歷史次高，帶動首季合併營收僅較去年第四季小幅下滑，以145.61億元同創歷史次高，表現符合公司預期。

南電公布2022年3月自結合併營收52億元，較2月41.2億元成長達26.2％、較去年同期38.66億元成長達34.51％，改寫歷史次高。累計首季合併營收145.61億元，僅較去年第四季147.74億元小減1.44％、較去年同期108.55億元成長達34.14％，創同期新高、歷史次高。

南電先前法說時表示，首季ABF載板需求維持強勁成長，但因BT載板及PCB步入需求淡季，部分產品訂單出現庫存調整，故預期首季合併營收將季減1～3％。不過，由於高值化產品貢獻提升，將使毛利率及獲利表現有撐，預期影響不大、可望持穩高檔。

南電發言人呂連瑞指出，向南亞承租的錦興廠新產能去年第四季投產，預計第二季將滿載生產，將使ABF載板產能增加12～13％。樹林廠首期擴產預期上半年完成試車，下半年進行製程、客戶及產品認證，進度較先前提前。

呂連瑞指出，今年將以上半年營益率優於去年下半年，營收及本業獲利逐季成長、全年營收維持雙位數成長為目標。隨著載板擴增產能開出、一般PCB逐步轉向生產高密度連接板（HDI），預期今年載板營收貢獻將自82％提升至逾85％，一般PCB則將降至低於15％。

呂連瑞表示，公司將持續因應需求擴增產能，預期ABF載板及BT載板今年產能均將增加20％，資本支出將較去年的84.5億元倍增，意即至少將自169億元起跳。而樹林廠二期及昆山廠二期擴產計畫亦按計畫進行中，維持分別於2024年首季、2023年首季量產預期不變。