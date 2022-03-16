因應中國疫情擴大，光學廠大立光（3008）、位於大陸的子公司大根東莞光電及中揚光（6668）旗下的東莞晶彩、群英光學及展立光學也相繼傳來暫時停工的消息，惟在協調其他廠區進行生產調配下，據悉目前對財務、業務都暫無重大影響。

大立光16日一早就公告其位於中國大陸東莞百分百持股的子公司－大根東莞光電，為了配合當地防疫，已宣布暫時停工。大立光指出，大根東莞光電已自即日起暫時停工，實際復工時間待當地政府通知，為降低影響，公司已協調其他廠區進行生產調配，依目前狀況判斷對公司財務業務暫無重大影響。

據悉大立光主要生產基地都在台中，宣布暫時停產的大根東莞廠主要負責玻璃鏡頭的生產，員工數約900人，產能及營收占比極低。

無獨有偶的是中揚光也在16日晚間公告，其位於大陸東莞子公司-東莞晶彩、群英光學及展立光學接獲通知，因配合當地政府新冠疫情防疫工作，將自3月17日零時起至3月21日止全面停工，中揚光強調，後續根據疫情進展及防疫需要進行動態調整，依目前狀況判斷，對公司財務、業務尚無重大影響。

雖然大立光和中揚光相繼傳出子公司暫時停工的消息，惟因影響不大，股價並未受此消息拖累，大立光早盤股價還一度翻紅，然因台股表現不佳，終場以小跌15元、跌幅0.76％作收，收盤價1,950元，仍持續貼息。中揚光16日股價表現也相對抗跌，終場收在46.85元，仍小漲0.11％。