烏俄戰火未見平息，震撼全球金融市場，台股今同樣也陷入震盪，指數開高震盪，早盤一度大漲142點後盤中翻黑，指數高低震盪震幅182點，其中半年線一度失守，台股反彈遇壓，惟聯發科、ABF族群、鋼鐵等撐場，終場台股收漲57.63點、報在17652.18點、成交量為3864.95億元；台股周線終止連2紅、本周台股收跌580點。由於美國預估烏克蘭首都基輔不久後將淪陷，也使得美期指續跌，短線仍需待烏俄衝突告一段落後，台股將有機會重新回歸基本面發揮。

大型權值龍頭股，今在烏俄戰事衝擊下，觀望氣氛較濃，晶圓雙雄台積電(2330)震盪整理收在平盤604元，聯電(2303)收小漲0.58%；大立光(3008)小跌作收。IC設計族群今相對有撐，指標股聯發科(2454)尾盤拉高、收漲2.3%，智原(3035)挾全年營收至少增5成起跳，高掛漲停作收。

鋼鐵股類股漲幅達2.5%，主要集中在不銹鋼族群，鎳價有創11年新高，新鋼(2032)收在漲停位置，燁興(2007)漲幅近7%，官田鋼(2017)、大成鋼(2027)、新光鋼(2031)等漲幅也逾4%。

航運股也為今強勢指標之一，散裝航運漲幅領先，台航(2617)漲停作收，中航(2612)、台驊(2636)漲幅也分別逾7%、5%，新興(2605)亦上漲3%，航運類股漲1.5%。

分析師表示，烏俄開戰，地緣政治的風險持續干擾，國際股市動盪，法人觀望，買盤以散戶為主，投資人操作上靈活因應，停損停利要設好，嚴控資金水位。另外，現階段台股基本面良好，且3月將進入董事會融券回補及宣告股利政策利多，一旦烏俄衝突告一段落，預期全球股市有機會出現強勁反彈，操作上建議選股不選市，謹慎選股，逢低布局。選股以PCB、記憶體、Server族群、航運股、高殖利率概念股為首選。