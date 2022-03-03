興達電廠內部畫面曝光

全台今（3日）出現大停電狀況，經濟部長王美花受訪時表示，肇因於興達電廠開關站發生事故，進而影響到龍崎變電所運作，再衝擊南部整個電廠，造成南部電廠大停電。此外，興達電廠內部最新畫面也跟著曝光，只見機台狂冒煙，畫面相當嚇人，對此，台電解釋，冒氣是機組緊急停機產生水蒸氣逸散現。

針對興達電廠的狀況，王美花表示，詳細情況還要等台電再確認，第一時間沒有完全瞭解細節，「不過聽說是『碰』了一聲，但是大爆炸應該不是。」此次停電因興達電廠事故，導致南部電力供需失衡，北部地區則是因為低頻電驛動作引起轄區主變壓器卸載停電，合計全台約500萬戶停電。

台電總經理鍾炳利強調，北部地區目前已經陸續恢復供電，中南部地區預計是中午之後、尤其是嘉義以南的地區仍在搶救中，有最新情況會再更新。

此外，台電也表示，因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，導致中北部部分地區用戶停電，而目前水力已啟動發電，南部各電廠巡檢中，燃氣、燃煤、核能陸續啟動。