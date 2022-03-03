全台大停電 中市5件電梯受困 10:462022/03/03 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 停電導致紅綠燈停止運作，警方指揮路口交通。（讀者提供／張妍溱台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光 訂閱影音： 中時新聞網 全台分區大停電，台中市消防局3日上午獲報，西屯區、大甲區、梧棲區、豐原區、霧峰區等多處停電，台電正在查明停電原因及影響戶數；目前消防局受理電梯受困約5件，陸續脫困。台中市北屯區幾個重要路口紅綠燈，因停電關係皆停止運作，交通突然打結，轄區警方目前總隊員指揮路口交通。 全台大停電 台北市37件電梯受困案 全台大停電 中市大里區驚傳電箱爆炸 #停電 #電梯受困 #5件 #全台大停電 #中市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台大停電 竹縣消防局接獲4起電梯受困案 10:202022/03/03 社會 全台大停電 蔡英文臉書被灌爆 10:162022/03/03 政治 全台大停電 南投7萬戶停電 1人電梯受困已獲救 10:152022/03/03 社會 全台大停電 高市府一級開設成立停電災害應變中心 10:382022/03/03 生活 全台大停電！高雄民眾受困電梯 網崩潰「重演815夢魘」 09:352022/03/03 社會 全台又大停電！學者曝「能源轉型的代價」大停電將不斷上演 10:302022/03/03 生活 全台大停電 台東傳2人受困電梯 09:592022/03/03 社會 全台大停電 消防署統計電梯受困案多 11:062022/03/03 社會 全台大停電 高市府暫停民眾洽公 11:092022/03/03 生活 基隆6.1萬戶大停電「僅中正區倖免」共計3人受困電梯 10:152022/03/03 社會 全台大停電 彰化縣逾11萬戶停電 1件電梯受困救援中 10:272022/03/03 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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