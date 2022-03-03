全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

全台分區大停電，台中市消防局3日上午獲報，西屯區、大甲區、梧棲區、豐原區、霧峰區等多處停電，台電正在查明停電原因及影響戶數；目前消防局受理電梯受困約5件，陸續脫困。台中市北屯區幾個重要路口紅綠燈，因停電關係皆停止運作，交通突然打結，轄區警方目前總隊員指揮路口交通。