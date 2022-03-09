立委林靜儀9日邀集民進黨台中市議員江肇國、李天生、林德宇、張家銨、楊典忠等人，共同召開「社宅用地賣財團、弱勢權益變空談」記者會。（馮惠宜攝）

台中大火還在燒？ 民進黨再批中市府社宅政策

台中興中街私人出租大樓火災造成6死6傷慘劇，突顯弱勢、租屋族的居住安全問題，中市民進黨民代咬緊弱勢族群租屋與社宅不足問題9日召開「社宅用地賣財團、弱勢權益變空談」記者會，猛打市府標售清水社宅用地；對此，市府鄭重駁斥，指稱此地段早在前市長林佳龍任內就裁定「不列入」社宅優先開發基地，是有心人士故意混淆視聽。

立委林靜儀9日邀集民進黨台中市議員江肇國、李天生、林德宇、張家銨、楊典忠等人，共同召開記者會，從興中街出租大樓火災燒出弱勢族群租屋問題，疾呼盧秀燕重視弱勢及租屋族的居住權益。

林靜儀強調，盧市長上任時承諾「社宅沿著捷運蓋」，現在只看到捷運沿著有權有勢者的土地蓋！林靜儀呼籲盧市府應嚴正檢討社宅政策，若社宅蓋不起來，市府應盤點周邊空房或是和業者合作，滿足青年和弱勢者的租屋需求。

而出席的市議員楊典忠則表示，2019 年盧秀燕市長上任後，就要處置清水分局舊宿舍位於鰲峰段的土地，他認為公有土地本來就應該作為公共使用，與其花公帑預算去徵收土地蓋社會住宅或重大建設工程，不如在公有土地上做好規劃利用，盧市長上台後馬上將原清水社宅土地處分案，不論動機與時機都令人匪夷所思。

對此，台中市都發局回應，清水區鰲峰段於林前市長任內104年12月委託辦理先期規劃，105年8月完成總結報告，因為整合開發難度高，其任內裁定「不列入」社宅優先開發基地。因此，市長盧秀燕上任後財政局依規辦理部份標售。