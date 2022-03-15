安家聯盟15日在縣府中庭舉行啟動記者會，公、私協力，即日起即刻上線服務經濟弱勢的縣民，讓他們有安居之處。（謝瓊雲攝）

彰化縣成立全國第一個由政府機關整合縣內8個公益組織，共同組成「彰化縣房屋修繕安家聯盟」。（謝瓊雲攝）

彰化縣成立全國第一個由政府機關整合縣內8個公益組織，共同組成「彰化縣房屋修繕安家聯盟」，15日啟動記者會上，彰化縣長王惠美說，這是全新的思維與創舉，公私協力，協助經濟弱勢的縣民有安居之處，即日起只要撥打1957平台專線就有專人社工提供協助與服務。

安家聯盟包括彰化縣慈化慈善會、彰化縣好德做工行善團協會、彰化縣衡山全人關懷協會、彰化縣慈懷慈善會、伊格魯志工團、彰化縣玄元帝爺功德會、于美人偏遠地區弱勢關懷協會福興站、財團法人台灣護聖宮教育基金會等8個團體加入。

王惠美表示，縣府主動出面整合資源，建立制度化的SOP與轉介機制，即日起有需要的弱勢家戶，可在上班時段撥打1957平台專線，就會有社工評估，並聯繫聯盟成員到府服務；未來希望有更多慈善團體加入，並納入「公益串聯站‧彰化有夠讚」平台，服務更多需要幫助的弱勢民眾。

王惠美說，有家才有讓人安身立命的所在，很多弱勢者卻只能租屋或住在簡陋違章、危樓，縣府力量有限，總有難以兼顧、面面俱到的角落，民間愛心人士、團體，有錢出錢、有力出力，組成聯盟將能幫助到更多人，未來包括中低收入戶、身障人士的需求，都義不容辭。

台灣護聖宮教育基金會總經理林肇騫說，藉由我們的力量給台灣偏遠弱勢的團體一些溫暖，結合產官學各界的力量，一起做慈善事業，讓台灣偏鄉或是弱勢的地方變得更好。

于美人偏遠地區弱勢關懷協會福興站長黃耀輝說，協會提供偏遠地區的弱勢關懷，回收二手家具，將家具修復，再提供給有需要的鄉親，主要是關懷邊緣戶，也幫助有需要的人修繕房屋。

社會處長王蘭心說，民間修繕團志工們犧牲休假日，以油漆工、鐵工、木工等營造業各自專長投入，也有一心想為弱勢服務的「勞力士」在現場協助清潔打掃、搬運等工作；平台啟動後還可跨局處，由環保局回收後修復再生的二手家具，透過聯盟成員再提供給有需要的鄉親。