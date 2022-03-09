總統蔡英文。（圖／本報資料照）

政府到底有沒有把老百姓的福祉看成首要之務，從政府的作為就能看得出來。如果選前口口聲聲說要替人民謀福利，但選後每每遇到重大問題需要政府大刀闊斧拿出魄力時，政府卻始終沒個影子只會不斷畫大餅，搞到最後要民間團體會、工商企業出來自救，這樣的政府還算是負責任的政府嗎？這樣難道不是一個選前開支票，選後卻跳票的政府嗎？

303全台大停電之後，行政院雖已下令經濟部限期內提出檢討報告，但一如前幾次的大停電、大跳電，除了釐清硬體設備出了什麼差錯、第一線人員犯了什麼疏失，決定好該革職該懲處該慰留的官員有哪些之外，外界還是看不出政府要如何改善電網設施與調整能源政策的具體作為，更別提要如何有效預防類似無預警的停跳電狀況再次發生。

工總3月6日的新聞稿就說了重話，認為303全台大停電已經是一年內第三次的無預警嚴重停電，顯然已經不是單一偶發的事件。而且無預警的停跳電不只對民生衝擊很大，對產業的衝擊更是巨大。因此工總將自行「集合國內產業領袖及經濟與能源專家學者，共同為台灣能源政策把脈，並希望在未來六個月內，以客觀、務實與科學態度，提出產業對政府改善能源政策的建言書。」言下之意不但充滿了對政府保證不缺電、不會跳電的承諾卻一再跳票的無奈，也更讓外界看出政府在此事的處理上有多麼無能為力。

況且連工總這樣，有機會與蔡總統在總統府面對面談話，曾經獲得蔡總統親口允諾不會跳電的工商界代表，都會被跳票，更遑論可能永遠不會有機會跟總統會面，卻因為相信總統競選時許下的願景和說過的諾言，而認為蔡政府一定會帶給他們更好生活的小老百姓呢？這次303全台大跳電，受影響最嚴重的就是台南和高雄兩個地區的民眾。甚至台南永康區六天內停了五次，而高雄岡山才過沒幾天，在3月8日下午又有7692戶停電。難道蔡政府光靠道歉跟口頭說會改善，就對得起去年台南跟高雄兩市對公投案投下不支持，以實際行動力挺蔡政府的這些選民嗎？

這已經不是蔡政府因為跳票，或是因為對民眾都很擔憂的問題無法提出改善，而讓民間決定自己插手的頭一回了。想當初疫情十分很嚴峻，結果政府因為疫苗購買政策慢半拍，又疑似有派系鬥爭導致疫苗採購出現問題，最後只能以高於國外認證疫苗的價格，大規模購入尚未獲得EUA的國產高端疫苗，讓民眾都非常焦急。要不是有鴻海、慈濟、台積電等民間機構和企業趕快介入採購疫苗捐贈，恐怕台灣民眾到現在都還沒有多少劑疫苗可以打。結果蔡政府有因此痛定思痛，決定肩負起一個政府應該要負擔起的職責嗎？這個答案相信大家心裡都清楚。（作者為口譯工作者）

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