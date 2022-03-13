圖為西濱林口竹圍路段的風力發電機組。（本報資料照片）

303大停電後，全國各界檢討政府能源轉型政策聲浪高漲。但也不乏為政府政策辯護的文章。其中以落落長之「303全台大停電事件：停電是因為電力不足嗎？」為代表作。細讀該文，不外乎抹黑核電及煤電，並大力支持政府之再生能源、智慧電網及儲能裝置等政策。

該文開頭即將斷電責任甩鍋用戶。該文説「當日亦有工商業用戶，因設有儲能設備，發揮不斷電系統的功能，而未受衝擊。」又説「工業大用戶有設置再生能源之義務規範，應設置占其契約容量10%的再生能源或是儲能設備。」

奇怪了，在蔡政府大力推動能源轉型政策之前，提供穩定電力是台電天職，用戶哪需分擔這些「政策責任」？「再生能源發展條例」規定「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備」，本來就是因為政府達不到本身訂得太高的再生能源裝置目標，硬是強迫民間企業「共襄盛舉」。現在斷電了反而怪民間怎麼自己不發電、不儲能？責任撇得乾乾淨淨。這種言論也只有政府打手説得出口。

本文分別檢討「儲能」、「光電」及「微電網」在斷電時的功能。

先談「儲能」，推動綠電的政府及業者最愛談「儲能」，因為儲能一方面可以緩解綠電不穩定之特性，更可以在陽光、風力充沛，而綠電供電超過需求時，將多發的電儲存起來，等以後使用。綠電與儲能相輔相成，若是完全配套，世界上根本就不需要核電及煤電。聽起來技術完全可行，為何沒有全球普遍實施呢？還是老問題：太貴。

以電動車與汽油車相較，汽油車最貴的就是汽油引擎，技術極其複雜。電動車動力來自馬達，電動車沒有汽油引擎，全車機械系統極為簡單，但為何電動車比汽油車貴上許多，全球電動車都要靠政策補貼才有銷路呢？原因就是電池太貴。特斯拉電動車之電池只能儲200度的電，售價超過一萬美元，電力系統儲能能量少說為汽車電池萬倍，儲得起嗎？因此，目前全球電力系統電池多為調頻為主，儲能為輔。

以美國而言，全國電力系統電池儲能能力還不到全國用電一分鐘。德國再生能源裝置容量極大，經常超過全國用電，德國有將多餘的綠電「儲能」？德國現在仍然以負電價，貼錢將多餘綠電輸往鄰國。

該文也提及台電已將儲能目標由原本50萬瓩提升為100萬瓩，但303跳電超過1000萬瓩，要花不知多高天價設置100萬瓩儲能電池，在發生大停電時還是不管用。

該文也大力鼓吹光電，好像有了光電，在電網停止供電時，用戶可以靠太陽能「自給自足」。但實際上303大停電時，太陽光電也大量卸載，為什麼？

太陽能面板發出來的電是高壓直流電，不能直接把它接到家中電器用品，必須要經過一個逆變器轉成交流，然後併入市電。逆變器必須配合市電的相位與電壓以免電力逆流。除此之外還有一個更重要的工作：當外部無供電時，逆變器必須截斷太陽能系統的供電。沒錯，這和一般人所想的相反，市電停電時，你家的太陽能系統也必須停止，以免造成所謂「電力孤島」現象。為何要這樣做？

交流電有所謂相位，如果你家的太陽能在大停電時繼續供電，相位一定與台電供應市電的相位不同。一旦市電恢復供電，市電不可能專門為你家的太陽能系統來調整相位，直接通電上去的結果，就是家庭電器用品損壞。當然大型太陽能場域可加裝自動切換開關（ATS）處理對相，但對於小規模太陽能而言，是划不來的。

鼓吹再生能源的政府及業者最愛談分散式電網，303大停電之後更是鼓吹分散式電網的好處。分散式電網是一個很好的理想，但是除非再生能源能夠持久提供穩定電力，不然必須將再生能源併入現行電網。而再生能源的發電密度太低，每單位面積的發電量太少，只能併接入電網末端。再加上前述防止電力孤島的必要設備，以及能即時反應各地區發電量與需電量，以便電力系統調節其他發電廠的量測設備與通訊設備，這些東西通通合在一起，就稱為「微電網」，這是發展再生能源所不可少的必要基礎建設。

實際上，以微電網設備的數量、安裝與維護人力，粗估下來足夠蓋好幾座核四了。這也就是該文質疑台電「並未提出整體台灣在電網強化上投資的總預算」的原因，因為提出來會嚇死人。

蔡政府的532能源規劃，不但使電費增加2500億元，大幅增加不穩定綠電的電力系統滲透率，必將增加未來大規模停電的機率，該文為何一字不提呢？

儲能、光電、微電網都不是解決大停電威脅的解方。能源打手可以休矣。

（作者為台灣能源部落格版主、前吉興工程顧問公司董事長）

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