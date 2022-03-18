響應臺灣政府再生能源及綠色金融政策，日本丸紅株式會社（Marubeni Corporation）100％持股的臺灣子公司辰亞能源，18日宣布與中國人壽、全球人壽及新光人壽等三大壽險公司共同投資綠能產業，這是臺灣史上首次壽險公司與日本大型商社在太陽光電領域上的合作，除能兼顧ESG永續金融，也藉由擴大投資臺灣再生能源市場，提供臺灣更多綠色能源。

此次三大壽險公司與辰亞能源的合作，是積極響應金管會「綠色金融行動2.0」政策的實際行動，攜手投入「6大核心戰略產業」綠能投資領域，不僅能夠加速國內再生能源產業發展，還能讓壽險公司擁有長達20年穩定的收益來源，並同步降低因投資海外標的所衍生的匯兌風險，兼顧保戶的權益保障、長期投資報酬率目標以及企業社會責任的實踐。

辰亞能源母公司日本丸紅株式會社深耕台灣已逾65年，投資電力領域近30年，著眼在臺灣永續發展，此次與三大壽險公司的合作項目包含「彰濱崙尾東一號暨二號電廠」，是目前全世界最大的海上型太陽能電廠，裝置容量為 181MWp，每年貢獻台灣2.5 億度綠電，每年可提供 7.2 萬戶家庭的年用電量，每年可以減少碳排放量約為132,812公噸（相當於341座大安森林公園）；另外同樣位於彰濱工業區的「崙尾東三號電廠」，已於2022年開工，裝置容量為67MWp，預估每年可以減少碳排放量約為44,311公噸(相當於114座大安森林公園)。此次的合作案，充分呈現了臺灣本土壽險業對於再生能源市場的信心，辰亞能源未來將持續強化與臺灣金融業及供應鏈的合作，以具體行動見證臺日綿長的友誼。

辰亞能源董事長目賀田好弘表示，辰亞能源擁有國際級的太陽能電站開發、建造、營運管理經驗，未來將結合三大壽險公司長期且穩定的資金，聯手開發更多太陽能案件；並配合政府能源政策，在水上型與漁電共生案場投入資源與開發評估，期盼能協助臺灣能源轉型、增加能源自主率，讓家戶及商場用電更環保，製造業也能滿足國際客戶的要求，並同時增加臺日雙方的投資，互惠且互利。