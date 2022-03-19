台灣近期發生多起停電事件，引起民眾關注，而經濟部長王美花則說「很多鄉下地方有猴子、蛇與松鼠誤觸，造成設備故障。」而一名網友近日發現清潔稽查員用高壓水槍清理電箱外的廣告，忍不住擔憂「這樣不會漏電嗎？」引起網友熱議，不少人笑說，電箱都是有經過特殊處理的，如果只是外面沖個水就會漏電，那每次下雨台灣不就一堆人被電死？另也有人歪樓說，這是幫找停電新理由嗎？

一名網友日前在臉書社團《爆癈公社》發文說，這是洗車工法？電器箱不會漏電嗎？一個正常的電箱不會漏電，但是用久了，總會有一個不良品吧？從畫面中可見，原來是清潔稽查員正使用高壓水柱槍清理黏在電箱上面的售屋廣告。

貼文引起網友討論，不少人搖頭直嘆，原PO的擔憂多餘了，如果電箱會因為這樣就漏電的話，那每一次下雨不就完蛋了？「這會電死人，那下雨天不就要黏一堆人在那裡了」、「依照你的邏輯，下雨天肯定爆炸，旁邊的人都會被電死？」、「外面是有做絕緣啦！不然下雨天電死一堆人！」、「這樣就漏電，那下雨不就bye了」。

另也有人結合近期發生的停電事件吐槽說，這是在提供新的停電理由嗎？「謝謝提供台電小編停電的新理由」、「沒小鳥，不會斷電」、「開玩笑，剪斷11.1KV的電纜線都沒事了，這樣噴哪會有事？台灣的電只會電死小鳥和松鼠，電不死人的」、「我挺樓主！畢竟台電終於找到不用生物就能跳電的理由了」。