行政院長整天「練肖話」 謝龍介曝一問題8字怒嗆蔡政府

國民黨立委蔣萬安上周質詢行政院長蘇貞昌，敢不敢承諾不再大停電，結果蘇拒絕承諾，還稱「你祖父也沒反攻大陸」，雙方戰火延燒至今天，蘇貞昌和蔣萬安再度隔空互嗆。國民黨台南市議員謝龍介舉雞蛋問題為例直言，當行政院長都整天在「練肖話」，部會首長自然而然也就「大狗爬牆、小狗看樣」，不知民間疾苦，他更痛批蔡政府「生雞蛋嘸、放雞屎有」。

謝龍介今天(15日)在臉書上表示，「蛋蛋危機」從春節前夕延續至今，雖然不至於完全買不到，但價格還沒有回落也是事實。結果總是「吃米不知米價」的主計長朱澤民又語出驚人了！他說一顆荷包蛋差不多12元，一盒蛋只要55元，如果買到100元的，那是你自己要吃的「比較高檔」。

謝龍介指出，上有所好，下必甚焉！當行政院長都整天在「練肖話」，所有的部會首長自然而然也就「大狗爬牆、小狗看樣」，不知民間疾苦，還信口開河，大言不慚。謝龍介直言，其實這社會上有很多百姓，不敢奢求幸福快樂、但求卑微活下去。落到連早餐想加顆雞蛋，還要多想兩分鐘，這政府恐怕就是「生雞蛋嘸、放雞屎有」。