永豐金(2890)今(3)日舉行2021年第四季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，繼2018年提三個經營重點及2019年的五大經營主軸後，永豐金控今年再提出未來三年(2022~2024)的四大策略，分別為加速推動數位變革；衝刺海外收益、拓展海外布局；提供整合性服務、優化客戶體驗；引領綠色商機、實踐永續承諾，並期許透過四大策略高效執行，帶動永豐金控表現更上層樓。

在股利方面，永豐金去年獲利創下歷史新高，每股盈餘1.43元，以過去配發率6成上下來看，每股股利有機會挑戰0.9元，將以現金為主。過去二年永豐金每股配發現金股利0.7元。

朱士廷表示，2018年提出「策略領導」、「監督管理」與「綜效發揮」三個經營重點；2019年進而提出三年的五大經營主軸，在全體同仁努力下，過去三年稅後淨利年複合成長率高達20%、ROE提升3.4個百分點，也獲得多項永續方面的殊榮肯定，包含連年獲得公司治理評鑑TOP 5%及首度名列DJSI新興市場指數成分股等。

展望下一個三年，在加速推動數位變革方面，永豐金近年積極投入新興科技應用，已有超過百項作業運用RPA流程自動化運行，並於票據自動辨識、精準行銷以及資產評鑑估價等領域導入先進AI模型落實智慧營運。在客戶數位整合經營方面，2021 年底銀行DAWHO數位帳戶已近110萬戶、證券數位通路開戶數也突破20萬戶。

2021年領先業界推出全新「大戶＋大戶投」整合數位開戶服務，現今近半數新戶選擇一次開立銀行與證券五項數位帳戶（銀行台幣、外幣、信託及證券台股和複委託），有效提升客戶滿意度和黏著度。未來永豐金仍將持續積極數位獲客，以提升數位活躍客戶數及數位服務使用度為首要重點，目標將銀行、證券客戶的數位服務滲透度再提升3%，交易服務離櫃率目前為89%，則以穩定在90%以上為目標。

此外，永豐金將聚焦客戶旅程再造、運用數據提升經營績效、升級先進資訊系統、提高自動化營運並且塑造融合數位創新的組織文化；為支持數位發展，永豐金也規劃將數位科技人才占比提升到11%，以加速永豐金數位變革的進程。

衝刺海外收益、拓展海外布局方面，在永豐金集團整合經營的強勁動能下，近三年海外收益繳出年複合成長率21%的亮眼成績。受疫情及國際競爭態勢影響，客戶跨境金融需求亦有所變化，永豐金持續看好海外市場獲利潛能，將隨時關注趨勢演，致力滿足企業及高資產客戶的跨境服務需求，並將切入中國大陸和東南亞在地零售客群訂為重點業務。此外，海外版圖延伸雖有受疫情影響，但永豐金持續拓展的目標不變，將聚焦中國大陸和東南亞地區，關注不限購併、參股、合資或新設的各式拓展機會。

提供整合性服務、優化客戶體驗方面，永豐金深信好的客戶體驗可以為企業創造更多的價值，自2019年推動銀、證共營「大戶x大戶投」理財生態圈已初具成效，在這樣的服務基礎上，永豐認為整合性服務可以成為自身的競爭優勢。未來將優先關注金控旗下跨子公司客戶服務，特別是針對尊榮客戶的優惠、便利與極致服務體驗，也規劃導入客戶即時滿意度追蹤反饋的機制，希望成功傳遞給客戶「One SinoPac」的概念。

引領綠色商機、實踐永續承諾方面，永續已經是國際顯學，永豐金一直以來結合金融核心本業推動永續發展，持續支持政府永續金融與再生能源政策，2021年底太陽能光電融資餘額達近600億元，規模全台第一。永豐金規劃由投資、融資、商品及服務等面向發掘綠色新商機，進而促進企業減碳轉型，太陽能光電融資規模目標三年內擴增至1000億元，持續發掘儲能、電動車等新合作模式。

此外，永豐金也將每年有序發行GSS債券及ESG基金，並積極推廣台股ESG評鑑系統，評分覆蓋90%以上發行永續報告書的企業，致力擴大對內外部客戶永續影響力，以實際行動讓永豐「支持ESG發展的第一品牌」企業形象深植人心。