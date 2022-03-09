電信寬頻設備大廠中磊電子今（9）日召開法人說明會，由董事長王伯元與總經理王煒親自主持，會中公佈2021年第四季暨全年營運成果。在單季營運方面，中磊2021年第四季營收為132億元，年增25％，亦較上季成長19％，創下單季新高紀錄，單季營業利益達4.5億元，季增率達92％，年成長18％。另去年第四季歸屬母公司稅後淨利為3.7億元，季成長104％，亦較去年同期成長24％，去年第四季每股稅後盈餘（EPS）達1.49元，來到全年高點，並實現前次法說會中提及的季季高承諾。

在全年營運方面，中磊2021年合併營收達439億元，較2020年營收361億元，年增達22％，全年營收締造新猷。累計全年營業利益為10.5億元；歸屬母公司稅後淨利為8.6億元，經換算，去年合併每股稅後盈餘（EPS）為3.44元。

展望2022年，中磊表達樂觀的態度，隨著全球電信業者積極投入頻寬基礎建設，帶動數位經濟商機及遠距新興應用蓬勃發展，家用寬頻設備、商用網通設備、下世代物聯網應用及影音串流設備等需求大增，主力產品如：新世代光纖接取設備、DOCSIS3.x Cable產品、WiFi6／6E無線設備、STB數位影音機上盒、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台等貢獻將陸續發酵。同時，中磊積極調整營運體質，業務轉型已見成效，現已為全球各大電信商策略技術夥伴，電信直接銷售比重已達八成。此外，中磊成功布局全球，既有主力市場北美及歐洲穩健成長，並持續耕耘新興市場如東南亞、印度、拉丁美洲等，電信市占率持續擴大，累計全年寬頻設備出貨量逾3,000萬套。並因應疫情及市場變動，維持產能高度彈性，增進營運靈活性，積極滿足客戶需求，訂單能見度明朗，整體營運成長可期。