中華汽車（2204）15日召開董事會，通過去年度財報，去年合併營收311.25億元，本期淨利44.03億元、年增24.4％，EPS達7.67元、年增27.6％，EPS數字創下歷年最佳紀錄。

中華車董事會也提案配發現金股息5.5元，股利發放率約72％，高於近五年股利發放率平均值。

中華車表示，去年獲利成長，主要係商用車受疫情影響相對較小整體銷售佳，以輕型商用車菱利（Veryca）增加近千輛為最，再加上代工收入及零件收入增加，致營業淨利達20.40億元、年增14.8％。此外，業外認列大陸福建奔馳、裕隆（2201）及其他轉投資公司獲利增加的影響，推升合併營業外淨利達30.38億元、年增53.8％。

中華車表示，面對市場需求變化、全球環境趨勢與產業競爭，中華車近年積極致力於發展新能源車型及各項關鍵技術，持續投入新世代整車、智慧駕駛與三電系統等相關技術研發，陸續獲致成果，也將展現在未來新車型產品上。

中華車分析，近期雖有俄烏戰爭等國際情勢干擾，但國內疫情好轉經濟回溫，消費動能逐步回復的情況下，今年中華車仍將積極努力達成預定內外銷目標－汽車（四輪）4.4萬輛（含代工FUSO貨車及三菱品牌進口車）及電動二輪車8,600輛的目標。