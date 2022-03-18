受惠於歐美市場接單暢旺與鋼價上漲推升，盤元與螺絲大廠聚亨去年業績亮麗，全年稅後淨利達到4.25億元，EPS為0.89元，由虧轉盈。

聚亨去年營收為107億元、年增34.93％，營業毛利為14.05億元、年增164.09％，營業利益為9.19億元、年增685.47％，稅前淨利為5.46億元，稅後淨利為4.25億元，較前年稅後淨損1.85億元由虧轉盈，EPS為0.89元。