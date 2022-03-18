盤元與螺絲大廠聚亨去年稅後淨利賺4.25億 EPS 0.89元 18:142022/03/18 工商 工商林憲祥、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於歐美市場接單暢旺與鋼價上漲推升，盤元與螺絲大廠聚亨去年業績亮麗，全年稅後淨利達到4.25億元，EPS為0.89元，由虧轉盈。 聚亨去年營收為107億元、年增34.93％，營業毛利為14.05億元、年增164.09％，營業利益為9.19億元、年增685.47％，稅前淨利為5.46億元，稅後淨利為4.25億元，較前年稅後淨損1.85億元由虧轉盈，EPS為0.89元。 東台去年轉虧為盈 EPS為0.68元 宏碁IPO子公司宏碁遊戲 啟動2.7億現增 #聚亨 #EPS #盤元 #螺絲大廠 #稅後淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 先進光 擴產＋增資子公司 今年資本支出 上看3.3億 04:102022/03/18 產業．科技 銅價助攻 線纜業績報喜 04:102022/03/17 證券．權證 《光電股》中美晶去年EPS衝11.62元新高 拚當綠能領頭羊 15:492022/03/17 財經 工具機廠 盈虧兩極化 04:102022/03/18 證券．權證 新光鋼EPS 8.62元 創高 04:102022/03/18 證券．權證 台驊出清長榮持股 狠賺2億 04:102022/03/17 財經要聞 大成鋼業績告捷 2021虧轉盈 04:102022/03/17 證券．權證 權證星光大道－開發金 小金雞報捷 04:102022/03/17 證券．權證 美時 六大財務指標創高 04:102022/03/18 證券．權證 熱門股－怡利電 主力助威攻漲停 04:102022/03/18 證券．權證 皇翔本業暴衝 獲利史上第三高 04:102022/03/17 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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