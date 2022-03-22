樺漢(6414)去年第四季、全年度獲利均創新高，EPS分達5.32元、14.3元，擬配息7元，配發率近五成，現金殖利率約3.5%，樺漢「IPC3.0雲地整合」包含AIoT產業及工業元宇宙，目標2025年AIoT全球市占達5%，IPC3.0雲地整合與AIoT相關業務如火如荼地展開，帶動樺漢個體今年營收及淨利有機會達成年增率高雙位數的成長目標，齊步助力樺漢集團第一季營運保持良好的成長動能。

2021年累計第四季合併營收達新台幣301.5億元，年增13.6%，營業利益7.7億元，歸屬於母公司淨利為5.1億元，每股盈餘(EPS)為5.32元，創單季營收、獲利歷史新高；累計2021年全年合併營收為新台幣965.6億元，年增14.8%，營業利益31.9億元，歸屬於母公司淨利為13.7億元，每股盈餘(EPS)為14.3元，加權平均流通在外股數為9599萬股的情形下，全年EPS仍繳出年增17.9%，且營收、稅後淨利、EPS皆創歷史新高的成績單。

樺漢表示，2021年設計製造、品牌通路、系統整合營收比重分別為18%、46%、36%，其中，系統整合的營收比重明顯較2020年的30%增加6個百分點，三大事業體的營收組合與前一年不同，以及因缺料缺工、運費等墊高部分成本費用，是2021年營業毛利率為21.2%的原因，然營運規模持續放大的同時，為提高產品競爭力與市占率，拉升研究發展支出較前一年度增加15%，創造承接許多專案，獲得專案開發利潤約6.8億元，挹注歸屬於母公司淨利年增23.5%。樺漢集團營運在產業景氣嚴峻的考驗下，仍逆勢繳出營收、稅後淨利、EPS皆三創歷史新高，明顯優於預期的成績單，可見樺漢集團IPC 3.0展現高度的企業韌性。

樺漢指出，考量公司財務體質健全，周二經董事會決議通過，擬配發每股現金股利新台幣7元，配發率近五成，保留現金做未來營運持續擴張之用，依3月22日收盤價格202.5元計算，現金殖利率約3.5%，可見全體經營階層努力不懈，致力創造公司、員工及股東最大價值，以期將公司經營成果回饋全體股東共享。

展望2022年，樺漢對於今年營運成長深具信心。今年累計前2月營收達新台幣146.6億元、年增22.9%，其中樺漢個體業績明顯年增47.5%，雖第一季向為傳統工作天數較少影響營收表現，也持續謹慎面對俄烏戰爭及原物料短缺等對營運所帶來的不確定性風險，但以目前有效在手訂單創歷史新高，以及BB Ratio保持在1.25-1.27來看，三大事業體仍持續受惠於各該產業市場成長趨勢明確，加上與合作夥伴全力衝刺「工業元宇宙」，IPC3.0雲地整合與AIoT相關業務如火如荼地展開，帶動樺漢個體今年營收及淨利有機會達成年增率高雙位數的成長目標，齊步助力樺漢集團第一季營運保持良好的成長動能。

樺漢看準5G傳輸、雲端運算、人工智慧(AI)等發展，推進未來物聯網逐漸普及化，目前各大企業走向數位轉型與智慧化升級成為必然的趨勢，致力推動IPC 3.0(Innovation Platform Convergence)，持續進行設備擴充與升級，延伸產品至固定式、移動式、穿戴式、5G移動通訊，同時整合雲平台管理服務，並祭出「3+3雲地整合-混合雲服務」、「雲化ESG」兩大服務，目標是「匯整全球AIoT資訊，提供工商業用戶使用，使人機皆受惠」，且於2025年達成AIoT全球市佔比達5%。

樺漢指出，集團目標2030年成為工業元宇宙(Open AIoT Cloud Platform)全球前五大企業，一方面，提供「3+3雲地整合-混合雲服務」，將AIoT硬軟整合進行標準、模組與平台化，運用Anthos應用程式結合雲端、智能與服務化技術，聚焦在智能工廠、智慧城市等相關應用領域，其服務遍及全球200多個國家，提供7天24小時即時監控與技術支援；另一方面，提供「雲化ESG賦能科技」，包含 AIoT設備裝置，進行碳排放收集與追蹤、導入雲端平台解決方案，包括產業去碳化、綠建築與高效能製造等，在2023年歐盟規範下樺漢的服務可提供產品碳排數據及在2026年能協助企業減少碳稅支出，樺漢以期兩大業務成效逐步展開，將創造集團營運規模持續放大。