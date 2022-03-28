歐股周一早盤上揚。汽車股和化工股的飆升，明顯推高了德國藍籌股的DAX指數，也推進了泛歐指數；另外油價下跌和烏克蘭達成和平協議的希望，進一步提振了市場人氣。

周一泛歐Stoxx 600指數晨漲3.39點或0.75%，為456.94點。歐股在上周小幅下跌。目前歐股基準指數較今年一月創下的歷史高點約略低了9%。

德股暫升1.23%，法股升0.92%，英股升0.32%。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)在周日表示，烏克蘭願意採取中立國地位的立場，並對烏東的頓巴斯地區(Donbas)的地位做出妥協。

與此同時，油價暴跌逾5美元。為抑制新冠疫情的爆發，中國金融中心上海宣布實施兩階段的封鎖，引發人們對燃料需求下降的擔憂。

油氣股下跌0.4%，為早盤唯一下跌的板塊。汽車股和化工股則分別上漲約1.3%。

蘋果供應商，包括意法半導體和安謀皆下跌約1%。日經新聞的報導，蘋果計畫削減iPhone和AirPods的產量。蘋果在法蘭克福股市上市的股票也下跌1.1%。

法國養老照護公司Orpea下跌6.8%。新聞報導指出，法國政府計畫對虐待老人患者指控的居家照護團體提起刑事訴訟，致使Orpea股價受牽連。