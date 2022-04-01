1日，是日本2022財年開始的首日，不過，當地股市交易的第1天，在市場居高思危下，日股也受到不小獲利回吐的賣壓，造成開紅盤時表現不佳。但午盤買氣稍有回流下，跌幅跟著縮小，日經指數收27,665.98點，跌155.45點或0.56%。東證收1,944.27點，跌2.13點或0.11%。

IwaiCosmo證券認為，投資者的心態是，在新的財年一開始就賣出股票，並拿到錢的話會比較安心，因為表示在這一年有錢可以使用。

日經指數3月月線表現極佳漲4.88%，創16個月最大。相反地，日經上季季線卻不怎麼樣，下跌3.37%並創兩年來最大單季跌幅。

半導體相關族群走弱，東京威力科創跌2.48%，愛德萬測試也跌1.76%。另外，權值股的迅銷跌1.14%，索尼也跌1.57%。

因利空消息不斷，像是俄烏衝突持續，供應鏈恐將斷鏈，還有原物料售價飆升下，公司行號取料成本大增。同時，民生物價也變貴，沒加到薪的日本民眾更是叫苦連天。1日，日本央行公布日企信心季報，2022年1到3月逐漸開始走下坡。

不過，還是有逆勢上漲的，日本東芝股價在當地2022財年第1天，日股交易時開出大紅盤，早盤收漲6.7%氣勢不墜，最後也收高上漲6.45%。主因之一是，市場傳出東芝可能會整個都賣給美國貝恩資本(Bain Capital)。