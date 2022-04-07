日本央行7日公布一項民生相關報告，因為原物料大漲帶動，當地通膨也跟著上升，故預計1年之後物價將續漲的日本家庭比例，已達14年新高。

這份季報顯示，在食品與日常用品節節上漲下，更多日本家庭所背負的生計壓力，比上一季更大。這表示，全球大宗物資大漲，通膨增加之下對日本脆弱的景氣所帶來的影響。

在接受調查的日本家庭中，有84.3%預估物價在1年後還會繼續上漲，比例高於3個月前的78.8%，也是自2008年6月以來最高。另外，甚至有82.1%的日本家庭，預估物價在5年後還會再漲，高於元月所調查的80.8%，創2019年12月以來最大。

衡量家計生活一種常用的景氣變化指標擴散指數，日本從2021年最後一季的負34.2，惡化至2022年第一季的負36.9，許多當地受訪者都歸咎於食品價格上漲。

在能源燃料以及大宗物資雙雙大漲下，日本的躉售通膨也創下歷史新高。專家學者預估，日本消費者通膨最快在4月分，就可能會超過當地央行設定的目標價2%。

相對於其它已開發國家，正設法利用升息來壓抑通膨，日本卻好相反，還是保持超寬鬆貨幣政策不變，因為當地央行曾明示，要先看到經濟健康地成長，再來討論低利率的問題。