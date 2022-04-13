美國核心通膨數據傳出不如預期中悲觀，帶動美期指翻揚，台股今在電子權值股以及航運股登高一呼下，掀起強勁反彈，指數開高走高，不僅收復萬七大關、更站上17300點，新台幣匯價盤中也順勢跌深反彈，加上央行總裁楊金龍信心喊話，台幣不會淪為亞洲最弱勢貨幣，台股終場大漲310.74點、報在17301.65點、成交量為2609.58億元。

電子權值股今終見回神，台積電(2330)開高走高，一度大漲逾3%，股價收在573元，成為貢獻大盤指數的主要功臣，聯電(2303)也大漲逾2.5%；鴻海(2317)開高走高，大漲約2%；IC設計指標股聯發科(2454)大漲逾4%，股價最高達882元，股王信驊(5274)盤中更一度急拉大漲逾8%，股價最高衝上3285元。面板族群群創(3481)大漲逾3.5%，友達(2409)、彩晶(6116)也大漲約2.5%。

傳產股中，航運股、鋼鐵股同步大漲，貨櫃三雄長榮大漲逾4%，陽明(2609)、萬海(2615)漲幅也約3.5%、2.5%，航空股長榮航(2618)、華航(2610)也是聯袂大漲逾3%。

鋼鐵族群有鑑於原物料價格維持高檔，全球鋼鐵行情往上走，中鋼(2002)、中鴻(2014)、大成鋼(2027)等持穩上揚，志聯(2024)、千興(2025)等攻上漲停。

台股今出現大幅度反彈，主要表現集中在跌深股個股。分析師表示，目前俄烏情勢未見明朗，歐美對俄羅斯經濟制裁造成通膨加劇，美國聯準會最快6月啟動縮表，另外，大陸疫情持續擴大，上海、昆山封城時間延長，台廠4月營收恐受衝擊，再加上半導體股需求出現雜音，短線反彈仍不宜大舉回補，建議暫時觀望，選股以防疫、農糧相關、網通、高殖利率概念股及通膨漲價受惠股為主。

另外，台積電明日將召開法說會，預估第二季營收季增3~4%，毛利率約55%，端看法說後是否能拉抬電子股行情。