根據日本官方13日資料，因IT(資訊科技)以及服務業者需求大減，當地2月核心機械訂單創近兩年來最大跌幅。市場憂心，日本景氣復甦已被能源以及原物料價格大增所拖累。

被視為未來6到9個月企業資本支出一項領先指標的日本核心機械訂單，2月月減9.8%，減幅創2020年4月以來最大。同時，也高於市場預估的1.5%減幅，以及元月份下降2%。

同時，年增僅有4.3%，遠低於市場預估的14.5%。

不包括船舶與電力設施的非製造業核心訂單大減14.4%，其中，來自資訊服務商的訂單驟降36.9%，跌幅創2006年元月以來最大。日本政府表示，自2021年10月以來，IT業者一直在大力添購相關系統以及資料處理設備，但現在看起來，購買動能已熄火。

至於製造業，因化工以及它種原料需求減緩，訂單小減1.8%。不過，半導體相關製造設備，卻逆勢大增13.8%。

因此，日本政府承認復甦出現停滯下修機械訂單。

路透社13日的報告指出，由於俄烏衝突以及通膨後市等不確定性因素，大部分日企都認為，近期復甦力道將不會太大。而在日本民間所受的通膨壓力大增下，日本經濟成長預估值也慘遭專家學者下修。