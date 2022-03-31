4月1日是日本2022財年的開始，趕在2021財年最後交易的31日，市場調節投資比重，因此日股走弱，午盤跌勢加劇，日經指數收27,821.43點，跌205.82點或0.73%。東證收1,946.4點，跌21.2點或1.08%。

3月份日經漲5%左右，創2020年11月以來的單月最大漲幅。不過，本季日經卻下跌3.37%，創2020年3月以來單季最大跌幅。Aizawa證券認為，市場在2021財年最後交易日，有的買進有的則賣出，目前看起來空方略勝一籌。

大型股疲弱，人力銀行業者瑞可利跌3.75%，軟銀跌1.3%，愛德萬測試也跌0.92%。

航運產業逆勢上揚，商船三井漲4.43%，日本郵船漲5.91%，川崎汽船更是漲6.65%。同時，造紙相關族群也漲0.99%。

汽車類股翻黑收跌0.34%，豐田汽車以及本田汽車雙雙在2月份提升全球產量，也無法大幅激勵股價，豐田僅小漲0.18%，本田則先漲後跌0.57%。