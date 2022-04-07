國際貨幣基金組織（IMF）於7日下修日本GDP(經濟成長率)前景，同時，也示警日本要儘快擬定因應政策，防止當地孱弱的景氣復甦，被俄烏戰爭流彈給掃到。

IMF認為，雖然原物料價格大漲，可能會讓買氣縮手以及繼續推升通膨，但為達到設定的2%通膨目標，日本央行必須得長期保持超寬鬆的貨幣政策。同時，俄烏衝突升級也嚴重影響到日本經濟成長，貿易可能會首當其衝。.

IMF表示，除了俄烏地緣政治風險升高外，還有新冠疫情後市發展等不確定因素，日本可考慮先準備一些便於立即實施救經濟的政策，以備不時之需可用。

同時，在日本首季GDP可能衰退下，IMF將當地2022年GDP預估值下修至2.4%，大幅低於元月所預測的3.3%。另外，最近飽受新冠病毒肆虐的中國大陸，若經濟成長動力果真大幅熄火，也將會大大影響日本出口表現。

而在日本物價方面，IMF表示，大宗物資上漲帶動下，日本可能看到通膨持續上升，倘若當地疫情明顯趨緩，消費也可望反彈。不過，日本2022年整體的消費者通膨應該只有1%左右，所以，需要長時間來實施超寬鬆的貨幣政策。

IMF重申建議，日本央行的政策需有持續性。例如，要讓更短年期的當地殖利率曲線更加陡峭，而不是目前所使用的10年期。不過，日本央行敬謝不敏，認為沒有必要調整自己當前的貨幣政策架構，且對IMF上述建議覺得並不妥。

在殖利率曲線控制(YCC)政策下，日本央行將短期利率訂在負的0.1%，而將10年期公債殖利率放在零的位置附近。因此，部分金融界人士也批評，日本央行的利率政策讓當地殖利率曲線過於平坦，等同抹煞金融機構獲利能力。