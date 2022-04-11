因俄烏衝突發展難加以預料，日本央行11日示警外，並下修當地景氣展望，也讓日本經濟復甦出現不少雜音。
根據一份日本經濟分析季報，新冠疫情可能再度升溫，加上供應鏈供貨問題似有惡化趨勢，日本央行對當地9個地區中的8個，景氣看法比元月份時更加悲觀。
日本央行行長黑田東彥指出，當地經濟成長雖還是向上，但產品成本大漲，以及俄烏戰爭所衍生出的負面影響性可能會不小，都是阻礙未來景氣復甦的重要因子。
再過兩星期左右，日本央行將在27日至28日舉行政策會議，屆時也將同步公布最新經濟成長率，以及預估通膨走勢。
因俄烏衝突發展難加以預料，日本央行11日示警外，並下修當地景氣展望，也讓日本經濟復甦出現不少雜音。
根據一份日本經濟分析季報，新冠疫情可能再度升溫，加上供應鏈供貨問題似有惡化趨勢，日本央行對當地9個地區中的8個，景氣看法比元月份時更加悲觀。
日本央行行長黑田東彥指出，當地經濟成長雖還是向上，但產品成本大漲，以及俄烏戰爭所衍生出的負面影響性可能會不小，都是阻礙未來景氣復甦的重要因子。
再過兩星期左右，日本央行將在27日至28日舉行政策會議，屆時也將同步公布最新經濟成長率，以及預估通膨走勢。
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