世界銀行周日發布最新的「地區戰爭」（War in the Region）經濟報告，由於俄羅斯入侵導致烏克蘭大部分地區企業關閉、出口銳減和經濟活動被迫停擺，烏克蘭今年的經濟產出恐將雪崩式萎縮45.1%。

世銀亦預測俄羅斯2022年國內生產毛額（GDP）將大減11.2%，因美國及其西方盟國聯手對俄羅斯銀行、國有企業與其他機構祭出懲罰性的金融制裁。

該報告指出，受到俄烏戰爭和貿易中斷影響，包括烏克蘭、白俄羅斯和摩爾多瓦（Moldova）在內的東歐地區，今年GDP估將萎縮30.7%。

由於難民湧入、大宗商品價格上漲，以及持續惡化的信心削弱需求力道，包括保加利亞、克羅埃西亞、匈牙利、波蘭和羅馬尼亞在內的中歐地區，2022年GDP成長率預測從先前的4.7%調降至3.5%。

至於烏克蘭，世銀出具的報告估計該國一半以上企業已經關閉，而其他沒有關閉的企業，業務量能也遠低於正常水準。從烏克蘭出港的黑海航道關閉，切斷了該國約9成的糧食出口和一半的總出口額。世銀表示，這場戰爭使烏克蘭大部分地區的經濟活動停擺，並打亂其農業的種植與收割作業。

截至3月初，烏克蘭的基礎設施損失估計已經超過1000億美元，約占該國2019年GDP的三分之二，但這個數據已經不再適用，因為這場戰爭仍持續延燒，造成了更多的破壞。

世銀表示，對烏克蘭今年GDP將萎縮45.1%的預估並不包括有形基礎設施遭到破壞的影響，而伴隨著烏克蘭難民外流到其他國家，這將打擊未來烏克蘭的經濟產出。該銀行表示，烏克蘭經濟萎縮的程度，取決於這場戰爭持續時間及強度的高度不確定性。

世銀已經為烏克蘭籌集約9.23億美元的貸款和餽贈，也正在籌備進一步的援助計畫，規模估將超過20億美元。世銀官員表示，烏克蘭的稅收大減，而這些援助讓該國得以支付必要業務的員工薪資、退休金和主權債務。