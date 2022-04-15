兆豐金(2886)法說會後，美系外資出具報告，調高目標價到46.9元，評等為「買進」。外資認為未來2年兆豐銀和兆豐金的ROE將可分別達到9%及10%，站上2015年以來的新高。

外資調升目標價的理由主要是獲利受惠於升息循環，今年兆豐金的EPS上修到2.22元。

兆豐金的海外分行獲利占比高達5成，去年獲利前5大的海外分行分別為澳洲、香港、金邊、矽谷和洛杉磯分行等，今年海外分行的重點地區為美國和新南向。在升息和後疫情的環境下，兆豐金看好美國地區經濟前景，因此將積極參與優質聯貸，在產業面首選半導體、電動車、資訊、通訊和生技醫療等。至於自貸的部分，兆豐金聚焦在「製造業重返美國」的政策，掌握台商供應鍊重組商機，以及大型企業到美國設廠等商機。兆豐銀的全球分行網絡可提供企業跨國金流服務。至今年3月底止，兆豐銀美國地區的放款年增達3%，將持續深耕。

至於新南向方面，兆豐銀協助台商在東協地區的擴廠融資，銀行也早就成立新南向策略小組，攜手國內外分行為客戶提供客製化的服務，並提供各項跨境服務。去年東協地區雖受疫情封城影響，但兆豐銀在越南和泰國的放款年增仍達15%，動能依然強勁，預計今年也能繳出亮麗成績單。