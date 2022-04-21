繳稅季鳴槍！面對疫情再次升溫影響，銀行業也雪中送炭推出超佛方案，希望減輕民眾減負擔，公股龍頭的兆豐金(2886)旗下兆豐銀行率先公布四大繳稅優惠方案，兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲也透露，刷兆豐卡繳稅已經是大戶間口耳相傳的好康，今年更有單筆繳稅高達4億元的大戶已經提前上門調高刷卡額度，對比去年單筆最高刷出1.8億元，今年刷卡繳稅金額勢必能再創佳績。

兆豐銀最新推出的四大繳稅優惠方案包括：1.全卡不限金額0.25%回饋；2.最高30期輕鬆分期；3.新戶辦卡享額外2%回饋；4.台灣Pay綁卡繳稅最高送千元刷卡金。

今年綜所稅最主要的差異，在於基本生活費調升至19.2萬元，財政部也預估調整後的總受益戶數將較前一年度增加21萬戶，總計可達229萬戶。為了響應政府美意，兆豐銀行今年除了送出全卡最高2.25%回饋、12期0利率及最高30期優惠年利率1.88%外，對於政府力推的台灣Pay，兆豐也大手筆推出回饋「不限量」的創舉，除了綁卡繳稅不限金額每筆送100元，稅額達3萬則可以升級拿200元，繳到300萬還可拿1,000元，堪稱市場最高，民眾不用搶破頭，回饋名額通通有。

兆豐銀行試算，如果是繳稅約3萬元的小資族，綁台灣Pay刷兆豐卡繳稅並一次付清，除了可以拿0.25%回饋75元、新戶辦卡還可以拿最高500元，加上台灣Pay滿3萬送200元，等於一次可以拿到775元，回饋率高達2.58%！至於若是繳稅5千萬元的大戶，除了可以賺到0.25%回饋的125,000元、新戶辦卡500元，再加上台灣Pay滿額最高贈1千元，等於126,500元輕鬆入袋。

兆豐銀行也提醒，若信用卡額度不足支付，建議可以提前致電銀行申請調高額度，繳稅就能順暢不卡關，此外今年繳稅期限是5月31日，寬限期至6月3日，建議大家在期間內完成申報，若未在規定期限內繳納，每超過3日將被按應繳稅額加徵1％滯納金。