烏克蘭央行估今年通膨率逾20％ 08:042022/04/15 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏克蘭央行近日表示，受到俄羅斯入侵影響，該國企業產能與供應鏈大亂，預估今年通膨率可能超過20％，這將是2015年以來最高水平。 烏克蘭央行亦預估，戰事促使數百萬民眾逃離烏克蘭，該國消費規模因此大減，預估經濟可能萎縮至少三分一，且失業率持續飆漲。 烏克蘭央行指出，該國經濟活動4月開始恢復動能，產能全停的企業佔比下滑，從3月的逾30％降至4月的23％。 全球吹升息風 套利交易再起 莫斯科號爆炸受損 美援烏重型火炮 #烏克蘭 #該國 #通膨率 #產能 #央行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 魏哲家：台積電未受供應鏈影響 產能緊甚至供不應求 17:412022/04/14 財經 這國民眾慘爆 通膨率竟飆破60％！背後驚人內幕曝光 16:352022/04/14 財經 黑天鵝重擊 新興股市趁勢竄起 04:102022/04/15 投資理財 ABF暢旺 景碩Q2持續成長 04:102022/04/15 證券．權證 俄入侵第50天 聯合國：470多萬烏克蘭人逃出國 22:222022/04/14 國際 俄斷天然氣 德恐跟著斷氣 04:102022/04/15 全球財經 新總裁尚未就任… 韓國又升息1碼 04:102022/04/15 財經要聞 台灣的致命吸引力 04:102022/04/15 時論廣場 台積電愈跌 半導體ETF買氣愈旺 04:102022/04/15 投資理財 神山資本支出概念股 進補 04:102022/04/15 財經要聞 NAND Flash控制IC夯 點序Q1營收同期新高 04:102022/04/15 產業．科技 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。