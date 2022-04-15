烏克蘭央行近日表示，受到俄羅斯入侵影響，該國企業產能與供應鏈大亂，預估今年通膨率可能超過20％，這將是2015年以來最高水平。

烏克蘭央行亦預估，戰事促使數百萬民眾逃離烏克蘭，該國消費規模因此大減，預估經濟可能萎縮至少三分一，且失業率持續飆漲。

烏克蘭央行指出，該國經濟活動4月開始恢復動能，產能全停的企業佔比下滑，從3月的逾30％降至4月的23％。