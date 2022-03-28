萬元有找！搶攻5G換機潮，三星電子今日乘勝追擊宣布引進全新Galaxy M33 5G，並於4月8日開賣。M系列以親民價格首次引進5G機型，結合5奈米八核心強悍應用處理器、6.6吋超大螢幕、5000萬畫素4＋1鏡頭及5000mAh超大電量的卓越規格，讓注重高性價比的消費者也能輕鬆享受5G極速生活，有望再創銷售佳績。

5G手機普及化，台灣三星推出線上通路獨賣機種Galaxy M系列，以「超規格，超值得」的產品優勢屢創銷售佳績，包括首款M12在台上市後，連續七個月穩居台灣Android系列手機線上銷售寶座，M32亦表現亮眼。

Galaxy M33 5G將推出大亨藍、溫拿棕、贏家綠3款顏色，單機建議售價8490元，預計4月8日起在三星商城、PChome 24h購物、MOMO購物網、Yahoo購物中心、蝦皮商城、 i預購、Friday購物、GT亞太電信、東森購物等指定線上通路陸續開賣，並於3月28日13：00起於上述通路開放預訂。

Galaxy M33 5G採用簡約俐落的設計，搭配金屬質感背蓋與沉穩配色，展現內斂又不失奢華的時尚外觀，同時擁有舒適握感。搭載6.6吋V極限超大螢幕、120Hz螢幕更新頻率與杜比環繞音效，提供使用者身臨其境的娛樂盛宴。此外，搭載極速八核心應用處理器及5000mAh超長續航力電池，無論是來場追劇馬拉松或是瀏覽社群短影音，皆可盡情享受流暢不間斷的行動體驗。

社群時代裡，隨時隨地透過鏡頭記錄與分享生活大小事已成全民日常。Galaxy M33 5G內建4＋1顆鏡頭，包括5000萬超高畫素主鏡頭，結合場景智慧辨識，照片隨拍隨美，還可透過AR貼圖打造獨一無二創意美照，上傳社群展現個人專屬新樣貌；500萬畫素123度大廣角鏡頭出遊必備，一鍵拍攝輕鬆紀錄壯闊美景與多人團體照；200萬畫素景深鏡頭凸顯立體感，創造唯美人像；以及200萬畫素微距鏡頭，可近距離拍攝如服裝質感、葉脈紋理等照片，挖掘生活中令人驚嘆的細節。