【LIVE直播】疫情指揮中心｜2022.03.29

本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增33例本土個案，63例境外個案，其中13例為落地採檢確診。本土個案中，仍以基隆銀河小吃店衍生的警察局群聚又擴大，今天新增9人，累積48人確診。另今天新增不少個案，都是因為出現症狀，自行就醫採檢確診。

今天新增的33例本土個案中，舊傳播鏈擴大的有基隆小吃店警察局群聚相關新增9人、新竹大潭電廠3人、台東卑南家庭群聚3人、高雄化工廠2人。

而新北中和周邊，某公寓也出現相關個案7人，其中6人住在同一棟雙邊公寓，目前整棟樓都已經清空，公寓周邊會開設篩檢站，設在景福活動中心。另1人則是曾去先前便利商店足跡有重疊過。

另外，新增不明感染源的包含，彰化家庭群聚2人，三重業務員相關1人。台北市也出現不少零星個案，包含1名銀行員孕婦、松山家庭群聚外傭與其雇主2人。新北市永和家管1人、淡水1因為發燒採檢確診、基隆安樂區1名男性也因出現全身倦怠採檢確診。

基隆小吃店群聚新增9名個案當中，包括一家3口中爸爸去銀河小吃店媽媽女兒都確診。還有計程車司機載過確診個案2273銀河消費者、海大老師相關增加3案，都是其他學校的老師 因為聚會接觸。還有2名警察。