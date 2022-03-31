案23390足跡。（圖／北市衛生局提供）

案23390足跡。（圖／北市衛生局提供）

台北市31日新增8例本土個案，衛生局稍早公布了案23374、案23390的足跡，曾到過松山區中崙市場、捷運西門站至忠孝復興站、微風超市等區域。

北市衛生局指出，松山區50多歲女性（案23374）是先前確診案的同住家人，她3月25日至3月30日足跡集中在松山區，包括中崙市場、服飾店、診所、超市等。

另1例，萬華區40多歲男性（案23390）則是台中婚宴接觸者，3月28日去過銀行、捷運西門站至忠孝復興站、補習班等地。其他案例目前仍在進行疫調中。