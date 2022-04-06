今（6日）公佈的3月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為42.0％，較2月大幅回落8.2個百分點，為2020年3月以來最低。此前公布的3月財新中國製造業PMI錄得48.1，同樣落入收縮區間。

財新網報導，製造業、服務業兩大行業景氣度雙雙下降，拖累3月財新中國綜合PMI下降6.2個百分點至43.9，為2020年3月以來最低，顯示近期疫情導致企業生產經營活動再度收縮。

官方數據也呈現相同趨勢。大陸國家統計局日前公佈的3月製造業PMI為49.5％，下降0.7個百分點，服務業商務活動指數為46.7％，下降3.8個百分點，綜合PMI回落2.4個百分點至48.8％。

從分項數據看，服務業供求嚴重收縮。3月服務業經營活動指數大幅下降，近7個月來首次低於臨界點，服務業新訂單指數繼續在收縮區間下降，為2020年4月來最低。受訪企業反映，這主要與新冠疫情反彈、防疫措施收緊有關。海外疫情同樣導致外需受挫，3月新出口訂單指數降至2020年11月來最低。