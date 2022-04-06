電池模組廠順達科(3211)3月合併營收為16.97億元，月增21.56%，為今年單月新高，順達表示，今年本業將力求維持去年水準，受到台股重挫影響，順達科今天盤中股價走弱，未能順利填息。

順達科主要產品為NB/平板電腦電池組，公司近幾年努力佈局輕型電動輔助自行車/摩托車、搬運載具電池組、伺服器不斷電系統及資料中心用電池組、儲能電池模組及電池組充電器等非IT產品，隨著非IT產品出貨放量，可望降低NB需求減緩對營運衝擊。

在業外部分，順達科持續活化機場捷運A7站土地資產，其中A7產業專用區不動產(不含已與京城商銀簽訂買賣契約之順達廠辦大樓及所座落土地)合計成本約27.59億元，公允價值約113.26億元；合建分售用地、土地總售價26.3億元，預計2023年富宇建設完工取得使用執照後認列利益，截至2021年10月底止，已收取土地價款20%(帳列存入保證金)；興建二期廠辦大樓(使用土地1926坪、建物14685坪)，已取得建照並申報開工，預計2022年上半年完成發包並正式開挖，可望挹注公司獲利。

順達科自結前2月稅前盈餘為3500萬元，年減84.2%，稅後盈餘為5200萬元，年減66%，每股盈餘為0.35元；由於3月工作天數恢復正常，順達科3月合併營收回升到16.97億元，月增21.56%，但年減11.53%，為今年單月新高，累計前3月合併營收為43.77億元，年減15.16%。

順達科今天除息，每股配息15.05元，受到台股重挫拖累，今天股價開低，未能順利填息。