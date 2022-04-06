受多地聚集性疫情暴發及防疫措施收緊的影響，3月服務業經營活動明顯收縮，景氣水準較低。6日公布的3月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得42.0，較2月大幅回落8.2個百分點，為2020年3月以來最低。

此前公布的3月財新中國製造業PMI為48.1，同樣落入收縮區間。兩大行業景氣度雙雙下降，拖累3月財新中國綜合PMI下降6.2個百分點至43.9，為2020年3月以來最低，顯示近期疫情導致企業生產經營活動再度收縮。

財新中國PMI走勢與大陸國家統計局一致。統計局公布的3月製造業PMI為49.5，下降0.7個百分點，服務業商務活動指數為46.7，下降3.8個百分點，綜合PMI回落2.4個百分點至48.8。

從分項資料看，服務業供求嚴重收縮。3月服務業經營活動指數大幅下降，近七個月來首次低於臨界點，服務業新訂單指數繼續在收縮區間下降，為2020年4月來最低。受訪企業反映，這主要與新冠疫情反彈、防疫措施收緊有關。海外疫情同樣導致外需受挫，3月新出口訂單指數降至2020年11月來最低。